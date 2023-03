Travolti dal treno mentre attraversano i binari: muoiono a 15 e 17 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 12 marzo, in Valtellina: stavano cercando di attraversare i binari per raggiungere la banchina della stazione di Berbenno in Valtellina quando sono stati travolti ed uccisi dal treno in arrivo. È in questo modo che sono morti i due giovanissimi, di 15 e 17 anni soltanto, nel tardo pomeriggio di domenica 12 marzo, investiti dal treno regionale 2837, partito da Tirano alle ore 17:08 e diretto Milano Centrale dove era atteso alle ore 19:40.

I due malcapitati facevano parte di una comitiva di ragazzi della zona. Dopo aver scavalcato il muro che separa la strada statale 38 con la tratta ferroviaria l'obiettivo era quello di raggiungere il marciapiede principale della stazione, nonostante la presenza di un sottopasso. Se per i primi l'attraversamento non ha avuto conseguenze, malgrado il sopraggiungere del convoglio da est, diversamente è andata ai due ragazzi rimasti attardati, incapaci di evitare l'impatto.

Inutile la frenata improvvisa messa in atto dai macchinisti. Lo scontro è stato violentissimo, tanto da sbalzare per metri i corpi dei giovanissimi, morti sul colpo davanti agli occhi impietriti degli amici. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non si esclude al momento l'ipotesi di un gioco finito nel peggiore dei modi.

Le due giovani vittime erano con un gruppo di amici, una decina, tutti minorenni e tutti residenti a Sondrio, che avevano passato il pomeriggio al luna park di Berbenno.