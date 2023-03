Manuel e Meriton uccisi dal treno in corsa: l'ipotesi della sfida ad attraversare i binari

Manuel Gabriel Tejada Reyes e Meriton Ajeti, i due ragazzini di 15 anni investiti e uccisi domenica pomeriggio da un treno alla stazione di Berbenno in Valtellina, potrebbero essere morti per una "sfida". Un gioco che si è trasformato in tragedia.

Gli investigatori di Sondrio ipotizzano che ci sia stata una gara tra i due amici che invece di usare il sottopassaggio per raggiungere la banchina, hanno scavalcato il muro che separa la strada dai binari. Proprio attraversare le rotaie un attimo prima che arrivasse il treno potrebbe essere stata la sfida che gli è costata la vita.

Manuel e Meriton sono stati travolti dal treno regionale 2837, partito da Tirano alle 17:08 e diretto Milano Centrale dove era atteso alle 19:40. Erano con alcuni amici con i quali avevano trascorso la giornata in un luna park. Gli altri sono riusciti a raggiungere la banchina, loro no. L'impatto è stato inevitabile e il tentativo del macchinista di frenare è stato inutile. I corpi dei due ragazzi sono stati sbalzati lontano, sotto gli occhi degli amici. Sul posto sono intervenuti la polizia, la polfer e i carabinieri. Le indagini sono ancora in corso.