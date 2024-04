Follia al ristorante: ragazzi mangiano, picchiano il titolare e scappano senza pagare

Hanno cenato, poi hanno picchiato il gestore del locale e sono scappati senza saldare il conto. Il titolare di un ristorante sushi di Montichiari, comune in provincia di Brescia, sarebbe stato aggredito da alcuni clienti, poi fuggiti in fretta e furia dal locale, senza pagare. I fatti risalgono ad alcune settimane fa, ma le indagini sono scattate nei giorni scorsi, dopo la denuncia presentata dal ristoratore. La cronaca della serata movimenta è affidata, per ora, alle parole del ristoratore: la sua versione dei fatti è stata messa nero su bianco nella querela sporta nei confronti dei quattro clienti molesti.

Tutto è cominciato quando l'uomo, di nazionalità cinese, avrebbe chiesto a quattro ragazzi seduti ad un tavolo di abbassare i toni e darsi un contegno. Una richiesta caduta nel vuoto, secondo la denuncia dell'uomo: gli avventori non si sarebbero affatto calmati, ma se la sarebbero presa con lui, bersagliandolo di insulti. Parole grosse, ma non solo: al culmine dell'alterco, i quattro avrebbero alzato le mani e aggredito fisicamente il malcapitato ristoratore. L'uomo sarebbe stato spintonato e raggiunto da qualche schiaffo al volto. A quel punto è quindi scattata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Il gruppetto di giovani se la sarebbe data a gambe, senza pagare quanto consumato in precedenza, prima che sul posto arrivassero le ambulanze e le forze dell'ordine. Continuano le indagini da parte dei carabinieri, per identificare i responsabili dell'aggressione avvenuta lo scorso 25 marzo.