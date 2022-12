Gravissimo incidente nella notte: morti quattro giovani

Dramma nella notte in provincia di Perugia dove quattro giovani sono morti in un gravissimo incidente stradale. Era da poco passata l'una quando in via Umbra, a San Giustino, una Fiat Punto a bordo della quale c'erano 4 giovani è uscita di strada. Le vittime dell'ennesima tragedia sono sono due ragazze, di 17 e 22 anni, e due ragazzi, di 20 e 21 anni.

Incidente nella notte a San Giustino Umbro: i fatti

Secondo le prime informazioni i quattro erano andati ad una festa di compleanno ed erano diretti nella vicina Sanselpocro, in Toscana. L'incidente sarebbe avvenuto in un tratto di strada rettilineo. Una delle ipotesi è che l'auto abbia sbandato a causa della strada bagnata. Sta di fatto che la vettura è uscita di strada finendo prima in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. Per i passeggeri della vettura non c'è stato nulla da fare: sarebbero morti sul colpo. Oltre ai carabinieri sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e il 118 chiamati da alcuni automobilisti di passaggio.

I quattro sono stati estratti ormai senza vita dalle lamiere contorte dell'auto. Al momento i militari stanno ancora cercando di capire la dinamica di quanto accaduto.

Leggi le altre notizie sull'homepage di Today