Ragazzi scomparsi nel fiume Brenta, recuperato un corpo: uno dei due si sarebbe tuffato per salvare l'altro

È stato trovato il corpo di uno dei due ragazzi inghiottiti dalle acque del fiume Brenta, a Campo San Martino, in provincia di Padova. Si tratta di Bogdan Stefan Cristoiu, 30enne di origini romene residente a Curtarolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo intorno alle 22.40 di domenica 14 luglio in un punto di risacca del fiume a 4 metri di profondità. La salma di Cristoiu è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento. Insieme a lui è scomparso nel Brenta anche il 23enne Ramesh Ganegedara, originario dello Sri Lanka. Le speranze di ritrovarlo vivo sono ormai prossime allo zero.

La dinamica dei fatti

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica. Con il passare delle ore la vicenda è stata ricostruita anche se la dinamica esatta dei fatti resta ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo i testimoni che erano presenti i due stavano giocando a calcio su un prato in riva al fiume quando Ramesh Ganegedara, il 23enne, si sarebbe tuffato non è chiaro se per recuperare il pallone finito in acqua o per un bagno refrigerante. Sta di fatto che il giovane è andato in difficoltà a causa della corrente e avrebbe chiesto aiuto. Bogdan Stefan Cristoiu si sarebbe quindi lanciato nel Brenta per cercare di salvarlo. Ma dopo poco anche lui è stato inghiottito dal fiume, trascinato dalla corrente impetuosa. L'episodio inevitabilmente richiama alla mente quello dei tre giovani morti nel fiume Natisone.