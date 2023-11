Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: chi sono i due ragazzi scomparsi in Veneto

Ancora nessuna notizia di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Continuano le ore di apprensione per la scomparsa della coppia da sabato: i loro telefoni sono spenti, nessun avvistamento confermato, tante domande e poche risposte. Entrambi sono studenti della facoltà di ingegneria al''università di Padova, si erano incontrati tra una lezione e l'altra e tra loro era nata una relazione sentimentale durata circa un anno che, però, si era conclusa qualche mese fa. La scomparsa di Giulia e Filippo, entrambi 22enni e residenti rispettivamente a Vigonovo (Venezia) e Torreglia (Padova), ha scosso i paesini di provenienza dei due, con gli appelli sui social che si sono moltiplicati.

Gli ultimi contatti e lo stato delle ricerche

Come riporta VeneziaToday, secondo la ricostruzione degli investigatori la coppia si sarebbe incontrata sabato sera al centro commerciale "Nave de Vero" di Marghera dove avrebbe cenato e - come raccontato dallo zio di Giulia, Andrea Camerotto, in un'intervista - si sarebbe poi allontanata in auto. I due ragazzi sarebbero poi tornati in zona Vigonovo dove, secondo quanto riportato dallo zio, ci sarebbe stato un litigio e "un residente, mentre fumava, avrebbe sentito le grida di Giulia, che sarebbe stata trattenuta in macchina da Filippo".

L'auto si sarebbe poi allontanata. Dopo la presentazione delle denunce di scomparsa da parte dei familiari di entrambi sono partite le ricerche e in queste ore sono decine gli uomini delle forze dell'ordine impiegati nelle ricerche dei due ragazzi.

Chi sono Giulia e Filippo

Giulia, descritta come una giovane donna brillante e determinata, appassionata illustratrice, era in procinto di concludere il suo percorso di studi a Padova, dopo aver frequentato il liceo classico. La sua laurea, attesa per giovedì 16 novembre, era vista come un traguardo, specialmente dopo la dolorosa perdita della madre, Monica Camerotto, avvenuta lo scorso anno. I familiari hanno escluso l'ipotesi di una fuga volontaria, sottolineando il duro lavoro e la dedizione di Giulia nel suo percorso accademico.

Proprio all'università Giulia aveva conosciuto Filippo, passione per il trekking e descritto come un ragazzo tranquillo da chi lo conosce. Tra i due era sbocciata una storia d'amore che si era conclusa ad agosto. Tuttavia, continuavano a vedersi come amici, come conferma l'incontro di sabato sera, l'ultimo avvistamento accertato dalle telecamere di uno dei locali del centro commerciale.

