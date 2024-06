Cristian Molnar: l'acqua del Natisone torna limpida, si cerca il corpo

A poco più di una settimana dalla tragedia del Natisone risulta ancora disperso Cristian Casian Molnar, 25enne di nazionalità romena travolto dall'improvvisa piena fiume insieme alle amiche Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23, i cui corpi sono stati invece restituiti dalle acque domenica 2 giugno.

Negli scorsi giorni era affiorato un pezzo di stoffa bianco che si pensava potessero appartenere alla maglia indossata dal ragazzo, ma gli accertamenti lo hanno escluso. Intanto, dopo la piena degli scorsi giorni, il corso d'acqua ha abbassato la sua portata e perso la torbidità causata dal fango trascinato a valle. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche fa ben sperare per le ricerche che vedono impegnate decine di uomini tra vigili del fuoco e volontari della Protezione civile , con unità cinofile, elicotteri, droni e varie imbarcazioni.

Per consentire all'elicottero di fare verifiche a bassa quota in alcune aree impervie, da alcune ore è stato anche chiuso al traffico dalla polizia locale il ponte Romano di Premariacco.

La famiglia non abbandona le speranze di trovarlo vivo

Le ricerche proseguiranno "fino a che non sarà restituito Cristian alla propria famiglia", ha assicurato il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata. I familiari del giovane, da giorni sul luogo delle ricerche, non disperano ancora di trovare vivo il giovane - hanno fatto sapere in una nota diffusa tramite il proprio legale, l'avvocato Gaetano Laghi - ed esprimono piena fiducia nell'inchiesta aperta dalla procura di Udine, convinti che si accerteranno le eventuali responsabilità nel ritardo dei soccorsi prestati ai tre ragazzi".

Le indagini e le polemiche sui soccorsi

Sulla tragedia indaga la procura di Udine che negli scorsi giorni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. ll pm Massimo Lia ha voluto specificare che "in natura esiste anche la tragica fatalità" e che la procura si muoverà unicamente per cercare condotte omissive e non commissive. I carabinieri hanno già acquisito le testimonianze delle persone direttamente coinvolte, dei familiari e dei testimoni oculari, comprese alcune delle persone che hanno realizzato il video documentando così la tragedia.

Acquisiti anche i tabulati telefonici e le conversazioni tra Patrizia e il numero unico di emergenza 112, contattato dalla ragazza quattro volte nell'arco di circa mezzora. Indagate inoltre le rotte ufficiali seguite dagli elicotteri dei vigili del fuoco e della sanità regionale allo scopo di stabilire il rispetto delle procedure. Nel mirino delle indagini anche la cartellonistica lungo il Natisone: sembrerebbe infatti che fosse presente la segnaletica di pericolo di annegamento e divieto di balneazione, ma non quella di rischio di piene improvvise.

Su presunti errori nei soccorsi è intervenuto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: "Siamo di fronte a protocolli nazionali. Dopo di che è giusto che la parte tecnica faccia valutazioni per capire se è stato fatto il massimo rispetto ai protocolli esistenti", ha detto a margine di un incontro a Trieste. "C'è la magistratura inquirente e ognuno faccia il suo lavoro. Però rifuggo dalle polemiche su questo tema perché mi sembrerebbe una speculazione assolutamente fuori di luogo vista la tragedia che è avvenuta".