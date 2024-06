I ragazzi inghiottiti dal Natisone, Patrizia ha chiamato 4 volte il 112. La mamma: "Dovevano salvarla, non fare video"

Omicidio colposo contro ignoti. Questa l'ipotesi seguita dalla procura di Udine che indaga sulla tragedia dei tre ragazzi inghiottiti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio scorso. L'acqua il 2 giugno ha restituito i corpi di Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23 anni, mentre risulta ancora disperso Cristian Casian Molnar, 25 anni. Le ricerche proseguono, ma è anche tempo di indagini per ricostruire con esattezza quello che è accaduto e accertare se la tragedia poteva essere evitata.

"Abbiamo aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti: in queste vicende, per procedere bisogna configurare responsabilità di tipo omissivo, non commissivo", dice il procuratore di Udine, Massimo Lia. Sullo sfondo c'è il dolore delle tre famiglie, con la mamma di Patrizia che ripete senza sosta: "Dovevano salvarla, non fare video".

❌️ #Udine, proseguono a Premariacco le ricerche del ragazzo disperso: 60 #vigilidelfuoco impegnati senza sosta lungo le sponde del Natisone



[#4giugno 13:30] pic.twitter.com/OTuvdaLX7p — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 4, 2024

L'ultimo abbraccio di Patrizia, Bianca e Cristian

Nella vicenda ci sono dei dati certi. Venerdì 31 maggio Patrizia sostiene un esame all'Accademia di Belle Arti e dopo i tre ventenni decidono di fare una passeggiata. Arrivano a "Premariacco beach", imboccano una stradina che li porta al fiume. In pochi minuti il meteo cambia e loro si trovano su una striscia di terra che viene rapidamente sovrastata dall'acqua, che cresce di livello in modo rapidissimo. Viene dato l'allarme e arrivano i soccorritori dei vigili del fuoco. Si avvicinano con una gru e lanciano loro una corda per metterli in salvo, ma non riescono ad assicurarli. I tre ragazzi, che nel frattempo si sono stretti in un abbraccio, vengono trascinati via dalla corrente. Di questi attimi terribili c'è anche un video, girato da un passante che assisteva al tentativo di trarre i ragazzi in salvo.

L'Sos lanciato 4 volte: "Chiamate mia mamma"

A fare il punto sulle indagini, oggi 4 giugno, è il procuratore di Udine, Massimo Lia. "Esiste, in natura, anche la tragica fatalità. Dopo questa doverosa premessa, stiamo facendo tutti gli accertamenti che è necessario fare. Tutto verrà verificato, acquisito e vagliato. Sia il discorso dell'elicottero utilizzato per i soccorsi, sia la cartellonistica che avvisa del divieto di balneazione e del pericolo di annegamento, sia soprattutto le tempistiche dal primo allarme all'arrivo dei soccorritori".

Un punto da accertare, come accennato dal procuratore, è la presenza o meno di cartelli che segnalano il pericolo. Il Natisone viene definito un corso d'acqua a carattere torrentizio estremo: piene improvvise e repentine, come quella del 31 maggio. Lungo il suo corso ci sono cartelli col divieto balneazione e l'indicazione del pericolo di annegamento. Mancherebbe invece la segnaletica sul rischio di "piene improvvise". E ancora, i soccorsi sono stati tardivi? L'elicottero dei vigili del fuoco, è partito da una base troppo lontana? I protocolli d'intervento sono stati rispettati? "Condurremo tutti gli accertamenti del caso per accertare se i soccorsi sono stati tempestivi - precisa il procuratore -. Mi preme, però, segnalare che, allo stato attuale, non ci sono elementi specifici che ci fanno andare in questa direzione, ma le verifiche sono in fase iniziale".

"Patrizia ha fatto quattro telefonate al numero unico di emergenza 112, l'ultima delle quali senza risposta - chiarisce ancora Lia - La prima chiamata è delle 13.29, le altre nei minuti immediatamente successivi. Dai primi accertamenti, tutto si è svolto in un arco temporale che si può quantificare grossolanamente in mezz'ora. Da una situazione di apparente tranquillità, quel tumultuoso scorrere del fiume Natisone li ha travolti".

La mamma di Patrizia "Invece di fare video dovevano salvarla"

"Ciò che più mi addolora è che tutti hanno fatto foto e video" ma nessuno si è mosso "per salvarli. Nessuno. Potevano forse salvarli. Non era importante fare i video. Lei era andata a fare una passeggiata, ha chiamato più volte il 112. Ha lasciato il suo nome, l'indirizzo. Ha detto 'Chiamate mia mamma'". A sfogare tutto il suo dolore al Messaggero Veneto è la mamma di Patrizia Cormos. Nella mente della donna l'ultima conversazione con la figlia: "Dopo l'esame all'Accademia, sostenuto proprio venerdì mattina, mi ha chiamata e mi ha detto 'Sono stata bravissima, ho saputo tutto'".

Patrizia e Bianca vestite da sposa per l'addio

La procura non ha disposto l'autopsia sui corpi di Patrizia e Bianca. "Gli accertamenti sulle salme, la dinamica dei fatti, la documentazione che tutti abbiamo visto e l'esame esterno compiuto dal medico legale sui corpi, consentono, con ragionevole certezza, di individuare la causa del decesso nell'asfissia da annegamento e traumatismi vari. Si è ritenuto, dunque, sufficiente l'ispezione cadaverica esterna, anche per riconsegnare le ragazze ai famigliari, per procedere con il rito funebre", spiega Lia.

È stata quindi aperta nella Casa Funeraria Mansutti al cimitero urbano di San Vito, a Udine, la camera ardente. Le due ragazze sono state vestite da sposa, come vuole la tradizione del loro paese di origine: la Romania. Sarà celebrato un momento di preghiera da due sacerdoti, uno ortodosso e uno cattolico a simboleggiare l'unione nella preghiera di fedi diverse.