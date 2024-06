Nessun cartello "per piene improvvise" e i tempi dei soccorsi: le controversie sulla strage del Natisone

Dopo la tragedia, le polemiche. Intorno alle 12 di ieri, 2 maggio, l'acqua ha restituito i corpi delle due amiche Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23 anni, mentre risulta ancora dispero il terzo ragazzo, Cristian Casian Molnar, 25 anni.

Sulla strage del Natisone la procura di Udine ha aperto un fascicolo informativo, senza indagati né ipotesi di reato, per far luce su quanto accaduto lo scorso venerdì 31 maggio quando i tre ventenni hanno deciso di fare "una passeggiata dopo l'esame" di Patrizia all'Accademia di Belle Arti. Ci sono alcuni punti controversi sui quali nelle ultime ore si stanno accendendo le polemiche, soprattutto via social. Dalla mancanza di avvisi per "piene improvvise" alle tempistiche dei soccorsi partiti da Venezia e non da Campoformido, molto più vicino a Premariacco, luogo della tragedia.

La sequenza della tragedia, lo sgomento dei pompieri: "Ci sono scivolati via"

I tre giovani vengono ripresi mentre passano in auto, alle 13:05 a Buttrio. Dopo pochi minuti arrivano a "Premariacco beach"; da lì, imboccano una stradina che li porta al fiume. Il cielo, sereno fino a poco prima, si annuvola rapidamente. Sono le 13:20 quando l'autista di uno scuolabus di passaggio li nota. Quando ripassa sul ponte sopra al Natisone, alle 13.35, lancia l'allarme. I carabinieri contattano i vigili del fuoco che però sono stati già chiamati appena 5 minuti prima da Patrizia.

In quei frangenti i tre amici sono in piedi sulla lingua di ghiaia, l'isolotto reso ormai noto dagli strazianti video circolati dalle prime ore, che nell'arco di pochi minuti viene circondato dal rigonfiamento improvviso dell'acqua.

Per primi arrivano sulla scena i pompieri di Udine. L'acqua continua a salire, i vigili del fuoco lanciano dei barchini dal ponte, poi delle funi, che non riescono però a raggiungere i ragazzi. Istante dopo istante, la situazione appare sempre più drammatica. Uno dei vigili del fuoco urla ai giovani di abbracciarsi per "fare massa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un pompiere ad un certo punto si tuffa per cercare di raggiungere l'isolotto dove i tre ragazzi sono intrappolati, ma la corrente è fortissima e non può che arrendersi. Pochi istanti e l'isolotto scompare, insieme a Patrizia, Bianca e Cristian. Un minuto e mezzo dopo, compare l'elicottero dei vigili del fuoco, Drago. "Ci sono scivolati via", dicono sgomenti i soccorritori.

Il velivolo sarebbe "partito da una località troppo distante dal luogo della tragedia nel territorio di Udine", è l'accusa che alimenta la polemica sui soccorsi. Nonostante i vertici dei vigili del fuoco abbiano assicurato che i "protocolli d'intervento sono stati rispettati", il ministro Musumeci chiede una relazione sui tempi di soccorso.

Polemiche sull'assenza di cartelli, le parole del sindaco

Il Natisone viene definito un corso d'acqua a carattere torrentizio estremo: a piene improvvise, come quella del 31 maggio, fa seguito uno "sgonfiamento" altrettanto repentino, con portate d'acqua che improvvisamente si fanno esigue.

Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha spiegato al Quotidiano Nazionale che sulle rive del fiume ci sono vari cartelli che segnalano ii divieto balneazione e pericolo di annegamento. Mancherebbe invece la segnaletica sul rischio di "piene improvvise". Il primo cittadino ha ricordato che "non è di competenza comunale. Se porta benefici, si può aggiungere. Ma faccio presente che solo sull'asta che ricade nel mio territorio ci sono ben 60 passaggi abusivi".

Sulle polemiche delle ultime ore, il sindaco De Sabata è duro: ogni tanto "esce un nuovo filmato, si fanno congetture e speculazioni. C'è chi ha detto che un filmato sarebbe stato girato dall’autista dello scuolabus che è passato sul ponte. Il poveretto ha ricevuto insulti e minacce. Come se avesse voluto speculare. Le sue figlie hanno pianto".

Sui soccorsi "qui da noi ognuno ha un elicottero. Purtroppo quello del 118 è arrivato un minuto dopo la scomparsa dei giovani", taglia corto. Ciò che è certo è che una delle ragazze non sapeva nuotare, e non avrebbe quindi potuto guadare il corso d'acqua in piena. "È questo quanto ci risulta", ha spoegato De Sabata.

Sarà l'inchiesta della procura e la relazione chiesta da Musumeci ad accertare eventuali errori lungo la catena dei soccorsi. Sulle ricerche del terzo ragazzo continuano ad essere impiegati più di cinquanta uomini. "Stiamo battendo tutti i fronti ma le condizioni meteo sono meno favorevoli rispetto a ieri", spiega Giorgio Basile, comandante provinciale dei vigili del fuoco di udine.