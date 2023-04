La ragazzina accoltellata dal fidanzatino 19enne

Non è grave la ragazzina di 15 anni aggredita all'alba di oggi mercoledì 12 aprile 2023 in via San Luca a Genova da un ragazzo di 19 anni con cui ha una relazione da alcune settimane. "La giovane è vigile e ha riportato una lieve ferita per cui non è necessario un intervento chirurgico" ha reso noto l'Ospedale San Martino in una nota.

Gli investigatori stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto successo. La minore è ospite di una comunità da cui si sarebbe allontanata spesso senza permesso. Quando sono arrivati i soccorsi è stata lei stessa a indicare il suo aggressore ma senza spiegare i motivi dell'accoltellamento.