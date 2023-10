Abusi su una bimba disabile, la richiesta d'aiuto negli "strani" giochi con i peluches: arrestato il papà

Ha perso la mamma e a prendersi cura di lei c'è solo il papà. Lo stesso uomo però le avrebbe riservato attenzioni morbose, abusando di lei. È la storia di una minorenne disabile che vive in provincia di Bologna. Il padre, 62enne di origine albanese, è stato arrestato e condotto in carcere.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Molinella e sono state avviate dopo una segnalazione dei servizi sociali che già seguivano la famiglia. Gli assistenti si sono preoccupati e hanno informato l'Arma quando si sono accorti che la bambina, attraverso i giochi con i peluches, stava comunicando loro un disagio. La piccola usava i pupazzi per mimare atti sessuali, facendo intendere che uno dei due era proprio il padre. Una situazione ritenuta credibile, perché la minorenne, come riportato sull'ordinanza di custodia cautelare "utilizza un linguaggio semplice ma chiaro tanto da poter escludere fraintendimenti interpretativi dei gesti posti in essere dal padre nei suoi confronti". Il 25 settembre, come disposto dai servizi sociali competenti, la ragazza è stata allontanata dal padre e collocata d'urgenza in una struttura protetta. L'uomo dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata continuata.

