Ragazzina di 15 anni morta in un incidente: la drammatica scoperta dopo lo schianto

Tragedia a Giugliano, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. Una ragazza di 15 anni è morta in un incidente stradale, mentre si trovava in sella a una moto che si è scontrata con un'auto. Drammatica scoperta dopo lo schianto fatale: stando ai primi accertamenti, l'auto era sotto sequestro e il guidatore - un uomo di 40 anni - aveva la patente revocata.

Il fatto è accaduto ieri sera, mercoledì 13 settembre. La vittima era in sella a una moto guidata da un coetaneo, finita contro una vettura in viale dei Pini Nord. Inutili purtroppo i soccorsi. La passeggera della moto è morta sul colpo, nell'impatto tra i due veicoli, mentre l'altro 15enne e l'uomo alla guida della macchina hanno riportato solo lievi lesioni.

La salma della giovane sarà sottoposta ad autopsia. I due veicoli sono stati sequestrati. Il 15enne alla guida della moto e il 40enne alla guida dell'auto sono stati denunciati per omicidio stradale. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Varcaturo, intervenuti sul posto, per comprendere meglio la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

Continua a leggere su Today.it...