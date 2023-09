Il giallo della ragazzina picchiata in strada dal branco

È arrivata in ospedale con ferite al viso, a una mano e a un braccio. Qualcuno l'ha aggredita mentre era in strada. Senza un perché, almeno apparentemente. Una ragazzina di sedici anni è stata picchiata nella serata di mercoledì 27 settembre a Torre del Greco (Napoli).

Sul caso indagano i carabinieri. Questi gli elementi noti finora. L'adolescente si trovava in via Cappella degli Orefici. Un gruppo di persone, non è chiaro quante, si sarebbe avventato contro di lei. Il branco si sarebbe poi dileguato. La giovane è stata portata all'ospedale Maresca e le sono state diagnosticate lesioni guaribili in sette giorni. I militari hanno avviato le indagini, sentendo la diretta interessata e verificando l'eventuale presenza di telecamere di sorveglianza in zona.

