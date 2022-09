Una ragazzina ancora minorenne costretta a prostituirsi dalla mamma e dalla sorella. E' la terribile storia scoperta dai carabinieri in provincia di Palermo, a Partinico. I militari dell'Arma del centro palermitano e i colleghi di Agrigento hanno eseguito sei misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati, a vario titolo, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e atti sessuali con minore. Due sono finiti in carcere, due ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per altri due è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza.

L'indagine è stata avviata nell'agosto del 2021 e condotta fino a febbraio di quest'anno con intercettazioni. Secondo quanto accertato, la minorenne sarebbe stata indotta dalla madre e dalla sorella a consumare rapporti sessuali, a pagamento, con due degli indagati. E' emerso così un giro di prostituzione creato e alimentato, per l'accusa, proprio dalle due donne. Quest'ultime, inoltre, avrebbero avuto l'appoggio di un loro familiare e di coloro che, dopo aver consumato atti sessuali con loro, si sarebbero adoperati per organizzare incontri e trovare loro ulteriori clienti.