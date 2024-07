Scappa da casa, incontra un uomo che le offre un posto per dormire: 17enne violentata

Scappata di casa come gesto di ribellione, è finita nel mirino di un uomo che l'avrebbe violentata. A denunciare gli abusi subiti è stata una ragazza di 17 anni affidata agli zii.

Secondo la stampa locale, i fatti risalgono al 14 gennaio del 2023. La giovane era andata via da casa per l'ennesima volta ed era arrivata a Rimini da una cittadina della provincia di Bologna. Era sola e con pochi spiccioli, una condizione che l'avrebbe indotta ad accettare che quell'uomo più grande (43 anni) di lei le pagasse una camera d'hotel. Una trappola per la ragazzina, finita con una denuncia ai carabinieri per violenza sessuale.

Dal racconto della giovane, i carabinieri di Rimini sono risaliti all'identità del 43enne: un uomo senza fissa dimora che si sposta da una città all'altra in treno. Nelle scorse ore, in audizione protetta, il gip ha ascoltato il racconto della ragazzina. L'uomo però risulta tuttora irreperibile anche per il suo legale (affidato d'ufficio).