La dodicenne sfregiata per una foto sui social, il fidanzatino: "Sono pentito"

"Sono pentito, chiedo scusa". Sono le parole che ha pronunciato davanti ai magistrati il 17enne di Napoli accusato di aver sfregiato al volto con un taglierino (e non con un coltello come si diceva inizialmente, ndr) la fidanzatina di soli dodici anni, nella notte tra l'11 e il 12 luglio. Il giovane è stato fermato poco dopo l'aggressione, è stata la stessa ragazzina a mettere gli inquirenti sulle sue tracce.

Come racconta NapoliToday, il 17enne adesso è recluso nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli. Il suo avvocato Domenico Dello Iacono ha reso noto che il giovane ha scritto e inviato alla ragazzina un'accorata lettera di scuse. Lui però almeno per il momento resta in un istituto per i minori, per decisione del gip del tribunale per i minorenni di Napoli Paola Brunese, che ha convalidato il provvedimento di fermo.

La ragazzina sfregiata per gelosia

E' la notte tra l'11 e 12 luglio quando la ragazzina arriva in ospedale e i medici accertano la presenza di una lesione molto profonda al viso. Viene operata d'urgenza, ma per i medici lo sfregio è permanente. Il taglio le ha perforato la guancia quasi fino all'occhio e nei prossimi mesi dovrà essere sottoposta ad altri interventi chirurgici plastici per cercare di limitare i segni. Lei stessa ai carabinieri dice di essere stata ferita dall'ex fidanzatino, fermato poche ore dopo per tentato omicidio aggravato.



Il ragazzo è legato da vincoli di parentela con una nota famiglia criminale di Montesanto. Ai giudici ha detto di non avere premeditato il gesto. Secondo la difesa, l'aggressione sarebbe frutto di uno scatto d'ira dopo aver visto sui social la ragazzina con un altro ragazzino. Fatale poi l'incontro casuale mentre erano in scooter tra le strade di Montesanto. Ne sarebbe nata una discussione, culminata nell'aggressione con un taglierino che aveva agganciato alle chiavi.

Il 17enne adesso rischia la reclusione fino a 14 anni "per avere provocato una deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso".