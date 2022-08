La figlia viene sfregiata dall'ex fidanzato e lui si vendica sparando allo zio

Ha un seguito la vicenda della ragazzina di Napoli sfregiata al viso dall'ex fidanzatino. Il papà della giovane è stato arrestato con l'accusa di avere sparato allo zio dell'aggressore. La sua sarebbe stata una vendetta qer quanto capitato alla figlia.

Come spiega NapoliToday, la polizia ha arrestato Silvestro Piccirillo 43 anni per lesione, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti lo scorso 16 luglio, nella zona dei quartieri spagnoli, ha gambizzato un uomo. La vittima è lo zio dell'ex fidanzatino 17enne della figlia di Piccirillo che nella notte tra l'11 e il 12 luglio è stata ferita con un taglierino. Per l'aggressione è finito in manette l'adolescente, che ha ammesso le sue colpe.

Per gli inquirenti Piccirillo ha agito per vendetta. Gli viene contestata l'aggravante del metodo mafioso. Avrebbe organizzato un vero e proprio agguato contro lo zio del giovane. La vittima designata è stata raggiunta da tre persone in sella a uno scooter che gli hanno sparato alle gambe, ferendolo a un piede.