Ragazzina violentata da due uomini alla festa di paese

Aggredita e violentata durante una festa di paese. È l'incubo in cui è piombata una ragazzina di 14 anni residente in Alto Adige. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'episodio risale a luglio e le indagini sono in corso.

L'adolescente sarebbe stata avvicinata da due uomini, che prima l'avrebbero palpeggiata e poi violentata. Gli inquirenti mantengono la massima riservatezza sulle indagini, mentre il sindaco annuncia più controlli: "Una cosa del genere non sarebbe dovuta succedere. Ed è nostro preciso dovere fare qualcosa, perché non si ripeta mai più".

