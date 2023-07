Violenta la sorellina per anni: "Se lo dici alla mamma ti ammazzo"

Per tre lunghi anni avrebbe abusato della sorellastra, una ragazzina, costringendola al silenzio dietro pesanti minacce. Per questo un 30enne originario del Sud America, ma da tempo residente in Brianza, è stato condannato dalla corte di Appello di Bologna e dovrà scontare una pena di cinque anni e quattro mesi. L'uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Vimercate per violenza sessuale. La vicenda è riportata da Jessica Signorile su MonzaToday.

Il calvario della ragazza, secondo quanto emerso, inizia nel 2019 quando la vittima aveva 12 anni. Fino al 2021 l'adolescente avrebbe subito, sotto minaccia, le violenze del fratellastro maggiorenne. Prima le carezze, poi le attenzioni si sarebbero fatte sempre più insistenti fino a obbligarla ad avere rapporti sessuali. I fatti sarebbero avvenuti nella casa dove entrambi vivevano a Bologna. Il 30enne, per timore che la ragazzina si confidasse con qualcuno, avrebbe minacciato di morte sia lei sia i genitori. Non solo sesso. Il 30enne avrebbe convinto la ragazzina a prendere la pillola e, in preda alla gelosia, l'avrebbe seguita durante le uscite con gli amici, avrebbe creato falsi profili social per controllarla e spiarla e l'avrebbe costretta a cancellare i messaggi per paura che i genitori potessero scoprire quello che stava accadendo.

La vittima ha trovato la forza di parlare con la madre e le ha raccontato gli anni di abusi. È stata la donna nel settembre del 2021 a presentarsi dai carabinieri a Bologna e fare scattare le indagini. Condannato dalla corte di Appello di Bologna e riconosciuta l'inammissibilità del ricorso dalla Corte Suprema di Cassazione, il 30enne è stato condotto in carcere a Monza dove dovrà espiare la pena.

