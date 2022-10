La denuncia di una 13enne: "Segregata in un garage e violentata da tre ragazzi"

Tre giovani poco più che ventenni abusano di una ragazzina di appena 13 anni, che viene segregata in un garage e violentata. E' la terribile storia su cui le forze dell'ordine di Cerignola (Foggia) stanno indagando. I fatti sarebbero accaduti la sera dello scorso 28 ottobre L'adolescente si è confidata con i genitori, che hanno presentato denuncia.

La violenza sessuale contro la 13enne sarebbe avvenuta in un autoparco alla periferia di Cerignola, un'area con una serie di garage che spesso vengono affittati dai ragazzi e utilizzati come sale prove per gruppi musicali o per trattenersi nelle serate invernali.

Secondo quanto ricostruito, la ragazzina conosceva uno dei presunti aggressori. Lui l'avrebbe portata con una scusa in uno dei garage. All'appuntamento si sarebbero presentati anche gli altri due amici, due ventenni. Sarebbe poi scattata la violenza. Il box indicato dalla giovane è stato passato al setaccio e sono state anche trovate alcune dosi di hashish.