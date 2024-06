Il patrigno abusa della figliastra, la mamma vede tutto dalle telecamere

La figlia ha uno strano atteggiamento e così la mamma decide di tenere d'occhio lei ma anche il suo compagno che di fatto le faceva da "vice papà". Poi la peggiore delle scoperte: l'uomo abusava della ragazzina. Inizia così una vicenda giudiziaria che ha portato all'arresto di un 39enne che vive in Emilia Romagna. L'uomo è ai domiciliari per violenza sessuale aggravata e continuata su minore.

Secondo l'accusa l'indagato si occupava spesso della minore: la andava a prendere a scuola e la riportava a casa per pranzare e attendere il rientro della madre. Avrebbe abusato della giovane con "frequenza settimanale", proprio dopo la scuola. La madre della ragazza, insospettita, ha installato delle telecamere in casa che hanno confermato le molestie. Da qui la denuncia ai carabinieri. La giovane ha confermato quanto accaduto, dicendo che tutto era cominciato "per gioco".