Ragazzina di 15 anni violentata da due amici del fidanzatino, lui guardava

E' stata portata in luogo appartato e violentata da due ragazzi, amici del fidanzatino sedicenne che ha assistito alla scena. A piombare nell'incubo una ragazzina di 15 anni che avrebbe problemi psichici. La violenza, secondo quanto ha denunciato lei stessa, è avvenuta nei mesi scorsi a Ostia, sul litorale romano. Due giovani maggiorenni sono stati arrestati. Indagato il minorenne.

La 15enne, dopo tempo, ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto alla mamma. La donna si è rivolta alla polizia e sono scattate le indagini. Secondo la ricostruzione fatta dalla vittima, si è ritrovata in auto con i tre. I due amici più grandi hanno iniziato a molestarla fino ad arrivare agli abusi veri e propri. Il fidanzatino sedicenne avrebbe assistito ma non avrebbe partecipato alla violenza. Non è chiaro se gli abusi siano scattati dopo che la ragazzina ha rifiutato di avere un rapporto di gruppo.