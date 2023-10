I tre ragazzini scappati prima della scuola sono stati ritrovati a 600 chilometri da casa

C'è il lieto fine che tutti speravano. Sono stati rintracciati Diego, Riccardo e Nicolas, i tre ragazzi minorenni scomparsi mercoledì mattina (25 ottobre) da Pescara. I tre, che hanno tra i 13 e i 15 anni, sono stati trovati giovedì mattina, poco prima delle 11, a Milano. Invece di recarsi a scuola, gli adolescenti avevano deciso di salire su un treno diretto nel capoluogo meneghino, come testimonia un fotogramma delle immagini di videosorveglianza della stazione di Pescara diffuso dalla polizia ferroviaria. I ragazzi non si erano presentati in classe quella mattina. Alle 15, quando sarebbero dovuti rientrare a casa, i genitori si sono recati in questura per denunciarne la scomparsa.

Tre ragazzini scomparsi a Pescara prima della scuola sono stati ritrovati a Milano

Nella serata di mercoledì era arrivato l'appello disperato di due delle tre madri tramite la trasmissione "Chi l'ha visto?" di Rai 3, con una telefonata in diretta al programma condotto da Federica Sciarelli. In base a un paio di testimonianze si era capito come Diego, Riccardo e Nicolas fossero arrivati proprio a Milano in treno - a circa 600 chilometri dalla loro città -, per poi dirigersi con la metro verso la zona del Duomo.

Sarebbero stati visti su un Frecciarossa diretto a Milano, partito dall'Abruzzo intorno alle 08.10, da una ragazza che era sullo stesso treno ed è scesa alla stazione di Bologna. E c'è anche il racconto di un'altra persona che ha riferito di averli visti su un treno della metropolitana del capoluogo lombardo. Ventiquattro ore dopo è arrivata la buona notizia. Sono stati rintracciati dalla polizia. I tre minorenni stanno bene.

