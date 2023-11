Ragazzino abusato da un 70enne in un parco

Prima la violenza sessuale al parco nei confronti di un 14enne. Poi le indagini e, infine, le manette. Un anziano di 70 anni è stato arrestato e ristretto ai domiciliari dagli agenti del commissariato di Busto Arsizio (Varese) nella mattinata di venerdì 17 novembre; sarebbe il responsabile di una violenza nei confronti di un 14enne.

Tutto è successo nella giornata di mercoledì 8 novembre quando il 14enne, che stava percorrendo le vie del centro della città in bici, è stato approcciato da un anziano. L'uomo, con una serie di lusinghe e promesse di regali, tra cui una ricarica del cellulare, ha ottenuto la fiducia del ragazzino convincendolo a fargli compagnia su una panchina al parchetto. Proprio in questo frangente si è materializzata la violenza.

L'uomo avrebbe accarezzato il ragazzino sotto la maglia e all'interno delle cosce, chiedendo di potergli toccare i genitali. Il giovane è subito riusato a divincolarsi e ad allontanarsi. Una volta a casa ha raccontato quello che era successo. Il pedofilo, tuttavia, non si è dato per vinto: nei giorni successivi è tornato a farsi vivo sia tramite messaggio che dal vivo per le strade del centro di Busto. È quindi scattata la denuncia al 113.

Dopo alcuni accertamenti gli investigatori del commissariato di via Foscolo, coordinati dalla procura di Busto, sono arrivati al 70enne, già noto alle forze dell'ordine. È quindi scattata la richiesta della misura cautelare che è stata approvata dal gip ed eseguita nella giornata di venerdì.

