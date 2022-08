Quindicenne accoltellato davanti al centro commerciale

L'area davanti a un centro commerciale diventa teatro di una violenta aggressione, con un 15enne ferito a coltellate. E' accaduto a Busnago (Monza) il 16 agosto scorso. Le telecamere hanno ripreso tutto e un 27enne è stato arrestato.

Questa la ricostruzione dei carabinieri. E' il pomeriggio del 16 agosto, i due ragazzi sono all'esterno del centro commerciale, non si conoscono. All'improvviso il 15enne, forse infastidito dall'essere fissato dall'altro ragazzo, inizia a minacciarlo e i due passano alle mani. Dopo una rapida sequenza di scambi di calci e pugni, il minore viene colpito all'addome e si rifugia all'interno della sala giochi accasciandosi al suolo. Vengono chiamati i soccorsi e viene portato d'urgenza all'ospedale di Monza dove viene operato. L'aggressore sale in macchina e scappa. Il tutto sotto lo sguardo di circa una quindicina di ragazzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scena è ripresa da una telecamera di sicurezza. L'occhio elettronico cattura la targa dell'aggressore, identificato come un 27enne residente nella provincia lecchese. I militari della Compagnia di Vimercate lo bloccano prima che arrivi a casa. Oltre all'arma del delitto nascosta nell'elastico dei boxer, viene trovato anche un coltello a serramanico. In tasca aveva poi due dosi di cocaina da circa 0.5 grammi l'una.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono state trovate anche due cartucce per pistola una calibro 7.65 e l'altra 9X21 detenute senza autorizzazione. Il ragazzo già in passato era stato sorpreso in possesso di un taser. Ora è in carcere a Monza, risponde di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, porto di oggetti atti a offendere e detenzione abusiva di munizioni.