Ragazzino di 11 anni accoltellato in strada: il sospettato è un altro giovanissimo

Tragedia sfiorata a Portopalo di Capo Passero (Siracusa), dove un ragazzino di 11 anni è stato accoltellato. A colpirlo sarebbe stato un altro giovanissimo, di soli dodici anni.

Tutto è accaduto nella serata di martedì 3 ottobre. Un uomo, transitando nei pressi di contrada Cicogna, ha visto il ragazzino per terra ferito e ha chiamato i soccorsi. Portato al Pronto soccorso dell'ospedale Di Maria di Avola, non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno allertato le forze dell'ordine e sono state avviate le indagini. A sferrare il fendente, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato un ragazzino di 12 anni, al culmine di un litigio. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Continua a leggere su Today.it...