Ragazzino di 13 anni accoltellato da un coetaneo

Notte di violenza a Procida (Napoli). Un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato da un coetaneo, che è stato identificato.

Tutto è accaduto in via Roma. Il 118 e i carabinieri sono stati allertato per un'aggressione. Al loro arrivo hanno trovato l'adolescente con una ferita al collo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino avrebbe discusso con un coetaneo che gli avrebbe puntato un coltello al collo. Il presunto aggressore è stato identificato e segnalato alla Procura per i Minorenni. Il ferito è stato soccorso e fortunatamente le lesioni sono state giudicate guaribili in pochi giorni.