Gli piantano una matita in testa perché "secchione": 14enne grave dopo il pestaggio a scuola

Insultato e chiamato "secchione", picchiato perfino con una matita conficcata in testa e calpestato. Un ragazzino di 14 anni a Parma è stato bullizzato dai compagni di scuola e, dopo l'ennesimo pestaggio tra aule e corridoi, i carabinieri hanno aperto un'indagine.

L'adolescente frequenta la prima superiore. Pochi giorni fa, dopo l'ennesimo episodio, è stato costretto ad andare al pronto soccorso. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di 20 giorni per trauma cranico e frattura delle ossa nasali. La famiglia ha presentato denuncia. Quella subita dal figlio non sarebbe una violenza occasionale. Al contrario sarebbe stato preso di mira più volte perché, per i bulli, è un "secchione".

"Lo hanno minacciato, hanno iniziato a colpirlo con degli schiaffi - racconta la sorella del ragazzo alla stampa locale - Quando ho saputo quello che stava accadendo ho personalmente chiamato la scuola, ho parlato con qualcuno della direzione".

L'interessamento della famiglia non ha fermato le brutalità. Poco dopo un ragazzino gli ha sferrato un pugno alla nuca e poi al volto facendolo cadere. Una volta poi arrivati in classe lo avrebbe più volte calpestato. A quel punto il personale dell'istituto lo ha portato nello studio del preside mentre il 14enne è stato accompagnato all'ospedale.