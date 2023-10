Cade dal tetto di un palazzo abbandonato: gravissimo ragazzino di 14 anni

Sono molto gravi le condizioni di un ragazzo di 14 anni. E' caduto martedì sera dal tetto o da una delle verande di una struttura abbandonata a Sinnai (Cagliari).

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto, la cui dinamica non è affatto chiara. I militari sono intervenuti dopo l'allarme lanciato da un amico del giovanissimo, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con il ragazzino che poco prima gli aveva inviato su WhatsApp una foto del sito abbandonato in via Soleminis

I militari lo hanno trovato lì a terra, proprio accanto alla struttura, presumibilmente precipitato dopo un volo di diversi metri: trasportato d'urgenza in ospedale, al Brotzu di Cagliari, è ricoverato in gravi condizioni.

