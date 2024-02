Cade dalla sedia a rotelle all'uscita della scuola: muore 13enne

Tragedia a Lecce dove un ragazzino di 13 anni, costretto su una sedia a rotelle, è morto dopo essere caduti dalla carrozzina. L'incidente è avvenuto lo scorso 6 febbraio all'uscita da scuola, portato in ospedale l'adolescente è morto dopo 5 giorni di ricovero. Adesso, dopo la denuncia dei genitori, sarà un'inchiesta a chiarire cosa è accaduto.

Come riporta LeccePrima, il ragazzino era originario di Giurdignano. I familiari, assistiti dagli avvocati Salvatore Corrado e Gabriele Toma, hanno presentato denuncia al posto fisso di polizia presente all'ospedale Fazzi di Lecce per provare a chiarire le eventuali responsabilità.

Il ragazzino era affetto, come il fratello, dalla distrofia muscolare di Duchenne che causa debolezza e deperimento muscolare, era costretto in sedia a rotelle. Secondo una prima ricostruzione nella giornata di martedì 6 febbraio, al momento dell'uscita dalla scuola, sarebbe stato accompagnato all'esterno. È però caduto dalla sedia a rotelle. Subito soccorso, gli è stato dato del ghiaccio ed è stato accompagnato in macchina a casa. La situazione è peggiorata col passare delle ore e i genitori lo hanno portato all'ospedale di Scorrano (Lecce). I medici, valutato il caso, hanno deciso il trasferimento al Fazzi. I medici hanno accertato la frattura delle tibie con interessamento del bacino, poi il ricovero in Rianimazione e il decesso.

Tra le possibili cause, ancora da accertare, alcune complicanze cerebrali legate alle fratture rimediate dopo la caduta. Adesso sarà la magistratura a chiarire cosa ha stroncato il ragazzino.