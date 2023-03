Ragazzino investito ad Avellino: è in codice rosso in ospedale

Gravissimo incidente quello avvenuto intorno alle ore 14, ad Avellino, nei pressi della Villa Comunale. Un ragazzino di 12 anni, purtroppo, è stato investito da un'auto. Il giovane è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato in codice rosso. Accertamenti in corso da parte dell'equipe medica della struttura di Contrada Amoretta. Fortunatamente, sul luogo del sinistro, sono prontamente giunti soccorsi e forze dell'ordine e l'automobilista si è subito fermato per prestare aiuto al ragazzo. Starà a quest'ultimi, adesso, ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.