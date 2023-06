Ragazzino viene accusato di rubare zaini e smartphone: linciato in spiaggia dai bagnanti

Sta facendo discutere in queste ore un episodio avvenuto giovedì scorso su una spiaggia di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Come riferito dal quotidiano 'La Città di Salerno', un ragazzino di 13 anni sarebbe stato malmenato da alcuni bagnanti perché sospettato di essere responsabile di aver rubato, insieme ad altri coetanei, zaini e telefonini. Il ragazzino sarebbe stato linciato da una decina di persone, per poi essere salvato dalla polizia municipale.

Stefano, un lettore di NapoliToday, era su quella spiaggia giovedì pomeriggio e ha potuto osservare la scena. "È stato un vero e proprio linciaggio" racconta, "e sinceramente se non fossero intervenuti i vigili urbani non so come sarebbe finita per quel ragazzo. Ovviamente non giustifico i furti, ma da qui a farsi giustizia da soli come gli animali ce ne passa".

In soccorso del ragazzino sono arrivati due agenti della polizia municipale di Vietri sul Mare che erano nei paraggi per i controlli dedicati alle spiagge e al lungomare. Gli agenti sono intervenuti notando il ragazzo a terra circondato da una decina di persone che lo prendevano a calci e pugni. Gli aggressori poi si sono dileguati. "Ho parlato con alcuni altri bagnanti e sembravano quasi d'accordo col pestaggio" dice Stefano. "Io mi chiedo: e se non fosse stato lui? A me sinceramente fa più paura una spiaggia favorevole a linciare un ragazzino che un ladro di cellulari".

