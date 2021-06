Roberto, il ragazzino di 13 anni trovato morto nel letto dai genitori

La mamma e il papà sono andati nella sua camera da letto e lo hanno trovato esanime. Tragedia a Cernusco sul Naviglio, comune della città metropolitana di Milano dove Roberto, un ragazzino di 13 anni, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Il dramma si è consumato venerdì mattina. Sul posto, allertati dagli stessi genitori, sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica, ma per il 13enne non c'era già più nulla da fare. I dottori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: Roberto era già morto.

Il ragazzino di 13 anni trovato morto nel letto dai genitori a Cernusco sul Naviglio

Per stabilire le cause della tragedia, il corpo dello studente è stato poi trasportato all'istituto di medicina legale di Milano, anche se non c'è praticamente nessun dubbio che la morte sia arrivata per cause naturali. I primi a ricordare Roberto, che pochi giorni prima aveva sostenuto l'esame di terza media, sono stati professori e compagni della scuola Margherita Hack. "Ciao Roberto, il preside, i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola si stringono all famiglia per l'improvvisa perdita di Roberto, compagno e alunno affettuoso e sensibile", si legge su una foto pubblicata sul sito dell'istituto.

Pochi giorni prima, in una tragedia simile, un 15enne era stato trovato morto dai genitori nella sua casa di Brugherio in Brianza, a pochi chilometri di distanza.