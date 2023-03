Festa finisce in tragedia: ragazzino di 15 anni muore davanti agli amici

Sabato sera tragico a Genova, dove un ragazzino di 15 anni è morto mentre partecipava a una festa in casa di un amico. Sembra che nel corso della serata i partecipanti, tutti adolescenti, abbiano fatto dei mini tornei di boxe sfruttando dei guantoni trovati nell'appartamento. Il ragazzino dopo il suo round si è sentito male. Gli amici hanno chiamato i soccorsi ma quando i sanitari sono arrivati in via Acquarone era tardi. Sono intervenuti anche i carabinieri che indagano su quanto accaduto. Secondo quanto emerso finora però non ha subito colpi, non si è trattato di scontri violenti cosi come non sono state usate droghe e non è stato consumato alcol.

In casa al momento della tragedia non c'erano adulti. I genitori di tutti i partecipanti sono stati contattati e i ragazzini sono stati sentiti dagli inquirenti alla presenza delle famiglie. Le loro testimonianze saranno determinanti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. È stata anche disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso del 15enne. Gli investigatori escludono al momento che il decesso sia collegato a un colpo subito durante il mini incontro di boxe, mentre è ritenuto più probabile il malore. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che la vittima, studente in un liceo del centro, fosse affetta da una patologia cardiaca.