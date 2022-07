Ragazzino di 14 anni tocca un cancello elettrico e muore folgorato

Tragedia a Roma, dove un ragazzino di 14 anni è morto folgorato dopo avere toccato un cancello elettrico. E' accaduto ieri sera, venerdì 29 luglio, alla Borghesiana. L'adolescente è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo l'arrivo al policlinico Tor Vergata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Tor Vergata la vittima, di Roma, stava giocando sulla via di casa assieme a un suo coetaneo, in via Regalbuto. Toccato un cancello di una abitazione - per cause ancora da accertare - il 14enne è però stato colpito da una scarica elettrica che lo ha folgorato sotto gli occhi dell'amichetto con il quale si trovava, rimasto illeso.

Alla Borghesiana è intervenuto il personale del 118 che ha provato a rianimare il ragazzino. Trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata i medici non hanno potuto far nulla per lui, se non constatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio avvenuto intorno alle 21. Starà ora ai carabinieri accertare l'accaduto.