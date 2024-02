Ragazzino di 14 anni si sente male: portato d'urgenza in ospedale, muore poco dopo

Tragedia a Sarno, in provincia di Salerno, dove un ragazzino di 14 anni è morto in seguito ad un malore. Secondo i quotidiani locali, il giovane sarebbe stato portato nella notte all'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno in preda a uno stato di forte malessere e conati di vomito, e poi trasferito presso l'Umberto I di Nocera inferiore, dove purtroppo è deceduto.

I familiari avrebbero già sporto denuncia ed i carabinieri avrebbero già acquisito le cartelle cliniche per fare luce sulle cause che hanno portato alla scomparsa del minore. Al momento sono ancora sconosciute le cause del malessere. Certo è che le condizioni del giovane sono precipitate repentinamente, fino alla morte che sarebbe sopraggiunta nel giro di poche ore. I genitori vogliono capire cos'è davvero accaduto e se ci sia stata una sottovalutazione dei sintomi. Sarà la magistratura a fare luce sull'accaduto.