Ragazzino spogliato e picchiato con una spranga mentre chiede perdono: l'orrore in un video

Un ragazzino di quindici anni fatto spogliare e picchiato con un tubo di ferro mentre piange e implora perdono. È l'agghiacciante contenuto di un video trovato sul cellulare di un ragazzo di 18 anni di Verona, che è stato arrestato con l'accusa di essere stato lui stesso l'artefice di tanto orrore.

Come riporta VeronaSera, il 18enne è noto alle forze dell'ordine per l'appartenenza alla baby gang veronese QBR ed è già finito nei guai per una lunga serie di reati che gli hanno fatto "guadagnare" l'obbligo di permanenza a casa. Adesso è scattato l'arresto perché, nel corso delle indagini, è stato scovato il video delle sevizie al 15enne.

Per l'accusa il video è stato "girato dall'indagato all'interno della sua abitazione". Dall'audio si intende che l'aggressione è legata alla cessione di una piccola quantità di droga che molto probabilmente doveva essere consegnata dal ragazzo al suo aggressore.

La presenza del video secondo la polizia "dimostra ulteriormente la ricerca di affermazione del ruolo che i giovani cercano nell’ambito del più ampio palcoscenico, spesso social, che come in questo caso non disdegna di calpestare i diritti delle altre persone e anzi li strumentalizza per dare un insensato significato al proprio operato".

