Ragazzino ucciso a coltellate per una sigaretta, i genitori avranno risarcimento dopo 12 anni

Era il 2010 quando un ragazzino di appena 15 anni di origine romena veniva ucciso a Torino per una lite nata da una sigaretta. Oggi, a distanza di 12 anni i genitori saranno risarciti. Dovranno avere un indennizzo "equo e adeguato" per la morte del figlio. Lo ha deciso la terza sezione civile della Cassazione che ha accolto il ricorso, rigettato in precedenza dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino, presentato dai legali dello studio Ambrosio e Commodo e rinviato la questione alla Corte d'Appello del capoluogo piemontese per la quantificazione dell'indennizzo.

"E' una sentenza molto importante perché manda un segnale chiaro al legislatore e lo invita tra le righe ad adeguare la normativa nazionale agli obblighi dati dalla direttiva Ue - ha spiegato l'avvocato Gaetano Catalano dello studio Ambrosio e Commodo - ora auspichiamo che a breve il legislatore ne prenda atto e provveda ad incrementare oggi i risarcimenti che sono abbastanza ridicoli per le vittime di reati intenzionali violenti e li adegui ai caratteri di adeguatezza, correttezza ed equità necessari. Per la famiglia del ragazzo - ha proseguito- è importante aver vinto una battaglia, aver abbattuto un muro dato dal legislatore e aver garantito a tutte le vittime di reati intenzionali violenti la possibilità di avere un indennizzo equo e adeguato. Ad oggi, infatti, in caso di lesioni gravissime, come in caso di tetraplegia, il riconoscimento è di 25 mila euro, in caso di decesso 50 mila euro e in caso di omicidio in ambito familiare 60 mila euro, il massimo dell'importo ad oggi riconosciuto dalla legislazione nazionale. Sono somme, evidentemente, inadeguate che dovranno essere rivalutate sulla base della pronuncia della Cassazione", ha osservato ancora Catalano.

"E' una sentenza importantissima - ha aggiunto l'avvocato Renato Ambrosio - noi ritenevamo che i genitori potessero avere un risarcimento dalla morte del figlio ucciso per una sigaretta perché ci basavamo su norme comunitarie a cui il nostro Paese non si era adeguato, la Cassazione ha avuto la possibilità di entrare nel merito riconoscendo la fondatezza del nostro diritto, ha dato indicazioni per il risarcimento aprendo una strada molto importante".