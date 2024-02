Ragazzo di 15 anni accoltellato a scuola: è grave

Un'altra violenza consumata all'esterno di una scuola. Nella giornata di oggi, martedì 6 febbraio 2024, un accoltellamento si è verificato poco dopo le 14.15 in un istituto professionale di Pieve Emanuele, nel milanese. A rimanere ferito un ragazzo di quindici anni, ora ricoverato in gravi condizioni. La vittima, secondo le prime testimonianze, presentava un'ampia ferita e una grave emorragia.Sarebbe stato accoltellato a una coscia e il fendente avrebbe causato una emorragia importante.

Il giovane (al momento non si sa ancora se studente dell'istituto) è stato soccorso e trasportato cosciente, in codice rosso, all'ospedale Humanitas di Rozzano. Sul caso indagano i carabinieri di San Donato Milanese.

E nel tardo pomeriggio è stato rintracciato, e bloccato, il presunto accoltellatore dello studente 15enne ferito. Il giovane aggressore ha 17 anni ed è di Rozzano, comune di 41mila abitanti nell'area metropolitana milanese. Il ragazzo è stato preso in consegna dai carabinieri in attesa delle valutazioni della Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Sono in corso accertamenti per accertare le cause dell'aggressione, che sarebbe nata da una lite iniziata all'esterno del plesso scolastico. Il 15enne, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito con un singolo fendente.

Sindaco: "Siamo sconvolti"

"Siamo tutti sconvolti e dispiaciuti per l'accaduto". Lo dice all'Adnkronos Pierluigi Costanzo, sindaco di Pieve Emanuele, il comune del Milanese dove nel primo pomeriggio di oggi un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato all'uscita di scuola, il centro di formazione professionale di Afol Metropolitana. "Ci dispiace oltre tutto perché quella scuola sta ricevendo attestati di stima e di partecipazione da parte di tutto il sud Milano e della provincia di Milano", sottolinea il sindaco, precisando che l'aggressione di oggi "è un fatto comunque in controtendenza rispetto allo straordinario lavoro che sta facendo la scuola in quel territorio, togliendo anche tanti ragazzi dalla strada, con l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica".