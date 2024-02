Il giallo del 24enne accoltellato alle spalle mentre è seduto su una panchina

È giallo a Mogliano Veneto (Treviso) dove un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato alle spalle mentre sedeva su una panchina. Come racconta Nicola Cendron su TrevisoToday, la vittima è un 24enne moldavo. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21.50 in piazzetta Teatro. Il 24enne era con un suo connazionale quando una persona incappucciata lo ha sorpreso alle spalle e lo ha accoltellato per poi scappare. L'amico ha chiamato i soccorsi. Il 24enne è stato portato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri. Il coltello usato dall'aggressore è stato trovato e sequestrato e sono in corso le analisi delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'autore del gesto. Sia il 24enne ferito sia l'amico che era con lui hanno precedenti penali. Tutte le piste sono ritenute valide: dal gesto immotivato alla spedizione punitiva.