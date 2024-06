Ragazzo accoltellato in strada, il sospettato ha sedici anni

Un ragazzo di vent'anni a Napoli è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato al petto. A colpirlo sarebbe stato un ragazzino di appena 16 anni.

L'allarme è scattato nella notte tra domenica e lunedì, quando al 112 è arrivata la segnalazione di un uomo ferito in strada a Nola in via Padre Francesco Palliola. Si trattava di un ventenne - N.S. - incensurato colpito con un coltello al torace. Il giovane è stato portato prima all'ospedale di Nola e trasferito all'ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti a colpirlo sarebbe stato un 16enne incensurato di Cimitile. Deve rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Il movente e la dinamica sono tutti da ricostruire. Pare che sia stata scartata l'ipotesi della tentata rapina. Sono state acquisite le immagini delle telecamere presenti nella zona dell'aggressione.