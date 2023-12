15enne accoltellato da un compagno all'uscita da scuola: è in fin di vita

Un 15enne è in fin di vita dopo essere stato accoltellato da un altro ragazzino davanti all'istituto superiore ''Sergio Atzeni'' di Capoterra, a Cagliari. A ferirlo gravemente sarebbe stato un 14enne che è stato fermato dai carabinieri. L'episodio è avvenuto verso le 14. I carabinieri sono intervenuti vicino alla scuola superiore dopo essere stati chiamati per un accoltellamento tra giovani. Sul posto hanno trovato il 15enne ferito gravemente, che è stato trasportato in pericolo di vita con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, e hanno fermato il

14enne che lo avrebbe colpito al petto con un coltello da cucina.

