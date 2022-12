Ragazzo accoltellato e abbandonato in strada in una pozza di sangue

Un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato più volte al torace e lasciato agonizzante in strada. È successo a Montesarchio (Benevento). Il giovane ieri mattina è stato trovato dai carabinieri lungo la strada provinciale. L'intervento dei militari era stato richiesto per un incidente stradale, ma quando sono arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo in una pozza di sangue e privo di sensi.

I carabinieri hanno allertato il 118, il ferito è stato rianimato e trasportato in eliambulanza al Policlinico Federico II di Napoli. I militari del nucleo operativo di Montesarchio e del nucleo investigativo del reparto operativo hanno arrestato un coetaneo della vittima. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 28enne arrestato è stato portato nel carcere di Benevento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora da ricostruire dinamica e movente.