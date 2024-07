Il ragazzo di 18 anni che viaggia attaccato al treno per 100 km (e poi finisce in ospedale)

Avrebbe viaggiato per 100 km attaccato alla coda di un treno solo per vincere una sfida social. Mettendo seriamente a repentaglio la propria vita. A raccontare i fatti sono i colleghi de Il Pescara. A commettere la bravata, che poteva costargli caro, è stato un 18enne di Ancona che avrebbe percorso la tratta Civitanova Marche-Pescara riprendendosi con il cellulare mentre si reggeva al treno con le mani.

Solo quando il treno è arrivato a Pescara il giovane è stato notato da un ferroviere e dalla polizia ferroviaria: era stremato e dolorante per l'assurda e insensata impresa di cui si è reso protagonista. È stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato nell'ospedale Spirito Santo dove a prenderlo sono poi arrivati i genitori.

Il fatto è avvenuto una ventina di giorni fa ed è stata quindi la Polfer a ricostruire cosa fosse accaduto anche grazie alle immagini delle telecamere: il giovane avrebbe davvero viaggiato reggendosi al locomotore di coda e tenendo in mano lo smartphone per riprendersi durante la folle corsa. Tutto sarebbe tra l'altro stato ripreso dai siti delle ferrovie. Per il giovane ora scatterà una pesante sanzione. Poteva andare peggio, molto peggio.