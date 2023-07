Il giallo del cadavere mutilato (senza mani e testa) trovato nel mare dei vip: è un ragazzo di 18 anni

Cosa gli sia successo non è affatto chiaro. Un incidente? Un atroce omicidio? Giallo a Santa Margherita Ligure (Genova) dove è stato trovato un cadavere senza testa e senza mani. Stava galleggiando al largo, verso Portofino, quel corpo senza vita e orribilmente mutilato ritrovato in mare pochi giorni fa. Ad avvistarlo in acqua un diportista a bordo del tender di uno yacht, che non ha perso tempo e ha chiamato le forze dell'ordine.

Non c'è voluto troppo tempo per identificarlo. Il cadavere, senza testa e senza mani, è di un ragazzo di 18 anni, egiziano, Abdalla Mahmoud Sayed Mohamed che era stato ospite di una comunità per minori non accompagnati a Genova e poi, al raggiungimento della maggiore età, aveva iniziato a lavorare con piccoli impieghi. Non aveva precedenti penali, qualche segnalazione per fatti di poco conto. Era arrivato in Italia nel 2021 e in questi anni è sempre rimasto nel genovese, senza alcun parente sul territorio. "Non ha mai dato problemi", dicono gli operatori della cooperativa che si sono occupati di lui tra ottobre e dicembre 2022. Aveva lavorato come apprendista parrucchiere in via del Campo, senza mai dare motivo di preoccupazione.

Nel pomeriggio, a Santa Margherita Ligure, un bagnino di uno stabilimento balneare vicino al porto aveva trovato una mano sotto a un lettino. Il secondo arto sarebbe stato trovato invece a Chiavari, alla foce del fiume Entella. La testa, invece, per adesso non è stata trovata. Ma l'identificazione a cui sono giunti gli inquirenti grazie alle impronte digitali di fatto 'identificano' solo una delle mani, ritrovate come detto in due momenti diversi e su due spiagge diverse. Saranno il medico legale e i test sul dna ad accertare se entrambe le mani mozzate appartengono davvero - come sembra - al corpo mutilato ripescato in mare.

La procura di Genova ha disposto gli accertamenti sui resti tramite comparazione genetica e ha affidato l'indagine ai carabinieri di Chiavari. È stato aperto un fascicolo per omicidio, atto dovuto per proseguire con le indagini, anche se al momento non si esclude alcuna pista. Per quel che riguarda l'ipotesi di un incidente in acqua, sul cadavere non ci sarebbero segni di investimenti di barche o tagli di elica. Disposta l'autopsia, che potrà aiutare a far luce sul caso. Secondo le prime informazioni il corpo del giovanissimo nordafricano potrebbe essere stato in acqua 24-48 ore. I tagli al collo e ai polsi sono netti.

