Fa il bagno nel torrente ma viene trascinato via dall'acqua: disperso 17enne

La corrente lo ha trascinato via. A Cataeggio (Sondrio) sono ore di angoscia per la sorte di un ragazzo di 17 anni, ufficialmente disperso dalle 14 di oggi 9 luglio dopo che le acque del torrente Masino (ingrossato per la pioggia) lo hanno inghiottito.

La segnalazione è arrivata da altri giovani, che erano con lui a fare il bagno. Un amico si è buttato in acqua nel tentativo di salvarlo ma non ci è riuscito. Soccorso, è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico, al bacino e alle gambe.

Sul posto, per cercare il diciassettenne, stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio e dell'Elinucleo proveniente da Torino. Con loro anche i tecnici del Sagf-Soccorso Alpino della guardia di finanza di Sondrio.

Il sindaco di Val Masino, Pietro Taeggi, ha chiesto all'Enel di ridurre la portata dell'acqua del torrente. "L'intento - spiega il primo cittadino - è di diminuire la portata dell'acqua nell'alveo, allo scopo di facilitare le ricerche del 17enne. Ma vedo che è ancora tanta. I volumi, tuttavia, restano notevoli perché nei giorni scorsi le precipitazioni qui sono state forti e prolungate per più giorni".

La vicenda riporta alla memoria quanto accaduto il 31 maggio in provincia di Udine quando tre giovani, un ragazzo e due ragazze sono stati trascinati via dalla piena del fiume Natisone. La speranza è che l'epilogo sia diverso.