Il giallo del ragazzo ferito con cocci di bottiglia e abbandonato in auto

Ha iniziato a urlare e suonare il clacson per attirare l'attenzione dei passanti e ricevere aiuto. Forse è così che un ragazzo di 21 anni, colpito per otto volte alle braccia e al petto con cocci di bottiglia, si è salvato. Il giovane è stato trovato domenica 7 gennaio n via Lecce nei Marsi, nella zona di Fosso San Giuliano a Castelverde (Roma). Era in un lago di sangue all'interno della sua vettura. I passanti che lo hanno soccorso hanno chiamato, poco dopo le 17, il numero unico per le emergenze. Sul posto il 118 che ha portato il ventunenne originario di Napoli al policlinico di Tor Vergata in codice rosso. È intervenuta anche la polizia.

Il giovane è ricoverato in prognosi riservata. Fin da subito la squadra della scientifica si è messa al lavoro per i rilievi. Del caso è stata informata anche la squadra mobile. La zona dove il 21enne è stato trovato è isolata, una strada che incrocia la via Polense e senza alcun negozio. Lì c'è solo verde e diverse abitazioni. Le indagini sono in corso.

Al momento non è esclusa nessuna pista, né quella dell'agguato, né quella della rapina. Così come anche l'ipotesi passionale viene presa in considerazione. In auto, oltre alle macchie di sangue, sarebbero state rinvenute anche tracce biologiche che saranno presto analizzate. Il 21enne forse non era solo al momento dell'aggressione. Secondo quanto appreso, inoltre, il ragazzo è incensurato.

