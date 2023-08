Muore a 17 anni mentre fa il bagno assieme al padre

A Marina di Lesina, in provincia di Foggia, un ragazzo di soli 17 anni, Marian Postalake, è morto mentre faceva il bagno assieme al padre. A quanto si è appreso il giovane sarebbe stato sopraffatto dal mare agitato. Il bagnino del lido si è tuffato in acqua riuscendo a portare a riva e a salvare l'uomo, ma per il ragazzo, trascinato via dalla corrente, non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata sabato pomeriggio nella zona del lido Mirage.

Sul posto sono giunte quattro ambulanze e gli uomini della guarda costiera. Dopo circa un'ora di ricerche, il corpo del 17enne è stato ritrovato e riportato a riva dove gli operatori del 118 hanno cercato rianimarlo, ma ogni operazione si è resa vana.

La vittima era originaria della Romania, ma residente con la famiglia a Foggia. In seguito alla dichiarazione del decesso, la madre del ragazzo avrebbe accusato un malore.

