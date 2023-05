Studente universitario trovato morto in casa dai coinquilini

È giallo sulla morte di uno studente universitario, trovato cadavere lunedì 29 maggio nell'appartamento di Mestre che condivideva con altri studenti. A fare la macabra scoperta sono stati proprio loro. Non vedendolo da più di un giorno, hanno deciso di entrare nella sua stanza e lo hanno trovato esanime nel letto.

Originario di Negrar, in provincia di Verona, lo studente aveva 22 anni e frequentava la facoltà di Informatica all’università di Ca' Foscari. Alloggiava nell’appartamento per universitari della palazzina in via Carducci.

I sanitari, giunti sul posto, hanno solo potuto accertare il decesso. Il sospetto è che si sia trattato di una morte per overdose. È stata disposta l'autopsia. Intanto l'appartamento è stato passato al setaccio e sono stati sentiti amici e familiari della vittima. Si lavora anche per ricostruire le sue ultime ore e la sua rete di contatti.

