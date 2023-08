Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto nella cava di un parco

Il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto in una cava. Il triste ritrovamento è avvenuto all'interno del Parco degli Aironi di Cernusco sul Naviglio, al confine con Carugate, nel Milanese. Sul posto, nella serata di venerdì 4 agosto, sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri di Carugate. Per il ragazzo, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Dopo il recupero, i soccorritori ne hanno constatato il decesso.

La vittima era un ragazzo 19 anni, nato in Kenya. In base a quanto ricostruito finora dai militari, il giovane si era immerso nel laghetto lasciando a riva la sua bicicletta e i vestiti piegati. Sul corpo non è stato trovato alcun segno di violenza: per questo l'ipotesi è che la sua morte si debba a un incidente o a un malore avvenuto mentre si trovava in acqua.

